Abdullah Özdemir güven tazeledi

Mersin
Ticaret Borsası organ seçimleri heyecanı yaşandı. Yapılan seçimler sonrasında mevcut başkan Ömer Abdullah Özdemir güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi. Özdemir, "Seçim sürecinin sağlıklı biçimde yürümesini sağlayan Akdeniz İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına, emniyet mensuplarımıza, seçime katılan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Sonuçların borsamız ve sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Seçim sonuçlarının kesinleşmesi ile birlikte Mersin Ticaret Borsası Organları şu şekilde oluştu: Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Abdullah Özdemir, Yönetim Kurulu üyeleri Ömer Kaluti, Şükrü Güven, Bekir Serttaş, Gökhan Değirmenci, Borsa Meclis Başkanı Şerafettin Memiş, meclis başkanvekilleri Selami Dervişoğlu, Kadir İldeniz.