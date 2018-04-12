Adanalı öğrenciler AB’den sertifika aldı

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa Birliği Erasmus Projeleri kapsamında Muhasebe Standartlarında AB Stajı konulu proje çalışması için yurt dışında bulunan İbrahim Atalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri sertifikalarını alarak yurda döndü. Müdür yardımcıları Necip Aydın, Mustafa Dağlı, öğretmenler Nafiye Yüceol, Mümine Kaya'nın refakat ettiği öğrenciler Erkan Gök, Cennet Tezcan, Kağan Kalak, Berkay Öztürk, Emre Zencirbağ, Gülşen Örnek, Figen Hülakü, Gökay Salman, Ulaş Küçükkaya, Ferhat Özel, Sevim Çakal, Meliha Deveci, Damla Deveci, Necmettin Özgenç ve Ersal Akal eğitim ve staj çalışmalarını Almanya ve İsveç'te tamamladı.