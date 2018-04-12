Çalışan kalbe mekanik kapak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Tıp Fakültesi'nde 49 yaşındaki Ahmet Boz'a kalbi çalışır vaziyette iken mekanik kapak monte edildi. Ameliyatı gerçekleştiren ekibin başındaki Prof. Dr. İyad Fansa hastanın nefes darlığı, göğüs ağrısı, çabuk yorulma gibi şikayetlerle hastaneye başvurduğunu belirterek, "Durumun ciddiyeti nedeniyle diğer tedavi seçenekleri değerlendirilerek hastanın mitral kapağı yerinde bırakılıp yeni mekanik kapak monte edilmesine karar verdik" dedi. Gerçekleştirilen ameliyatın zor ve tehlikeli olduğunu ifade eden Fansa, "Başarılı bir operasyonla hastamız sağlığına kavuştu" dedi.