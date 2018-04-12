Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Çalışan kalbe mekanik kapak

Çalışan kalbe mekanik kapak

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018
Çalışan kalbe mekanik kapak
Hatay Tıp Fakültesi'nde 49 yaşındaki Ahmet Boz'a kalbi çalışır vaziyette iken mekanik kapak monte edildi. Ameliyatı gerçekleştiren ekibin başındaki Prof. Dr. İyad Fansa hastanın nefes darlığı, göğüs ağrısı, çabuk yorulma gibi şikayetlerle hastaneye başvurduğunu belirterek, "Durumun ciddiyeti nedeniyle diğer tedavi seçenekleri değerlendirilerek hastanın mitral kapağı yerinde bırakılıp yeni mekanik kapak monte edilmesine karar verdik" dedi. Gerçekleştirilen ameliyatın zor ve tehlikeli olduğunu ifade eden Fansa, "Başarılı bir operasyonla hastamız sağlığına kavuştu" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çalışan kalbe mekanik kapak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN