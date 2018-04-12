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Dar gelirlinin yuva hayali gerçek oldu

Yüreğir Belediyesi’nin başlattığı ‘Sosyal Konut Projesi’nde inşaatlar hızla yükseliyor, Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, “Vatandaşımızın ev hayalini gerçekleştiriyoruz” dedi

Giriş Tarihi: 12.4.2018
Dar gelirlinin yuva hayali gerçek oldu
'nın Merkez Yüreğir İlçe Belediyesi'nin başlattığı sosyal konutların inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, konutların kısa sürede tamamlanıp sahiplerine teslim edileceğini belirterek, "Atakent Mahallesi'nde tek seferde Yüreğir tarihinin en büyük yatırımını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 644 dairelik 'Sosyal Konut Projesi' büyük bir hızla devam ediyor. Kuraları noter huzurunda çekerek hak sahiplerini belirledik. Yüreğir'de vatandaşlarımızın ev hayalini gerçekleştiriyoruz" dedi.

"ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"
Yüreğir'de kent yaşamına uygun projeler üretip yaşam kalitesini yükseltmeyi ve bölgeyi çağdaş görünümlü kent durumuna getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Çelikcan "Göreve geldiğim günden bu yana ilçenin çehresini değiştirmek için çalışıyoruz. Bu anlamda ilk yerinde kentsel dönüşümü başardık. Sosyal konut inşaatını başlattık ve konut için başvuru yapanların kuralarını çekerek hak sahiplerini belirledik. Sosyal Konut projesi tamamladıktan sonra yeni konutlar yapmak için adım atacağız" diye konuştu.
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Dar gelirlinin yuva hayali gerçek oldu
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