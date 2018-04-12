Hedef Boluspor

Spor Toto 1. Lig'de 40 puan barajına ulaşarak rahat bir nefes alan Adana
spor, bu hafta sonu sahasında konuk edeceği Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Eyüp Arın yönetimindeki antrenmanda futbolcuların moralli olduğu gözlendi.
Takımının son haftalarda gerçek oyununu ortaya koyduğunu belirten Arın, "Boluspor maçını da kazanacağız"
dedi. Ligde şanssız günler yaşadıklarını ancak toparlandıklarını ifade eden teknik adam Arın, "Artık ligin sonuna doğru ilerliyoruz. Rahatlamış olabiliriz ancak işi şansa bırakmayacağız. Bu yüzden çok dikkatli hareket etmek zorundayız. Alacağımız bir galibiyet bize yolumuzu açacaktır. Boluspor karşılaşmasına bu yüzden önem veriyorum"
diye konuştu. Tüm futbolcularıyla yakından ilgilenen Eyüp Arın, "Önemli bir eksiğimiz yok. Her futbolcum her an forma giyebilecek güce sahip. Kafam rahat. Taraftarımızın desteğiyle Boluspor karşısında bu haftayı da üç puanla kapatacağımıza inanıyorum. Hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Ben takımıma güveniyorum"
dedi.