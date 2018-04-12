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Minikler kodladı büyükler izledi

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018
Minikler kodladı büyükler izledi
'de Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı 'KodErdemli' projesi büyük ilgi görüyor. Projeye ilk ve ortaokul öğrencilerinden sonra şimdi de 75. Yıl Anaokulu'nun minikleri dahil edildi. Miniklerin kodlama sistemini nasıl yaptıkları uygulama ile gösterildi. Daha okuma yazması bile olmayan miniklerin el çabukluğu ile uyguladıkları kodlama, kendilerini izleyen büyüklerini şaşkına çevirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, yakın gelecekte yetişkinlerin sahip olması gereken en önemli zihinsel araçların kodlama ve algoritmik (sistematik) düşünme yeteneği olacağını söyledi. Metin, kodlama becerisinin çocukların etraflarını saran bilgisayarlı makinelerle iletişime geçmelerini, onları kontrol edebilmelerini sağlayacak yeni bir 'dil becerisi' olduğunu vurguladı.
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Minikler kodladı büyükler izledi
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