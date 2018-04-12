‘MTSO Mersin’in çatı kuruluşudur’

Mersin
Ticaret ve Sanayi Odası geçtiğimiz günlerde yeni başkanını, yönetimini ve meclis başkanını seçti. Seçim sonucunda başkanı Ayhan Kızıltan olurken, meclis başkanlığına ise Hamit İzol seçildi. Mersin Girişimci İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serkan İzol, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na seçilen Ayhan Kızıltan ve yönetimini tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu. MTSO'nun kenti ortak paydada toplayan çatı kuruluş olduğunu söyleyen İzol, "Seçilen yeni başkan ve yönetiminin kentimize faydalı işler yapacağından şüphemiz yok. Mersin'in ileriye taşınması adına büyük özveriyle çalışacaktır" diye konuştu.