Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Okula giderken hayatını kaybetti

Okula giderken hayatını kaybetti

KAMİL CÖMERTLER Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018
Okula giderken hayatını kaybetti
'in Anamur ilçesinde motosikletiyle okula giden lise öğrencisi 17 yaşındaki Serdar Sarı, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza Kalınören Mahallesi'nde yaşandı. Anamur Ticaret Meslek Lisesi öğrencisi Serdar Sarı, okuluna gitmek için motosikletiyle evden çıktı. Tali yoldan çıkan M.K.'nın kullandığı otomobil, Sarı'nın kullandığı motosiklete çarptı. Ağır yaralanan öğrenciye olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahale yapıldı. Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz öğrenci tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Okula giderken hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN