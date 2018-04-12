Okula giderken hayatını kaybetti

Mersin
'in Anamur ilçesinde motosikletiyle okula giden lise öğrencisi 17 yaşındaki Serdar Sarı, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza Kalınören Mahallesi'nde yaşandı. Anamur Ticaret Meslek Lisesi öğrencisi Serdar Sarı, okuluna gitmek için motosikletiyle evden çıktı. Tali yoldan çıkan M.K.'nın kullandığı otomobil, Sarı'nın kullandığı motosiklete çarptı. Ağır yaralanan öğrenciye olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahale yapıldı. Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan
talihsiz öğrenci tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.