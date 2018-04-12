Potada büyük heyecan başladı

U15 Kızlar Anadolu Bölgeler Final Karşılaşmaları Adana
'da başladı. Basketbol Federasyonu İl Temsilcisi Abdullah Kutlu, Menderes Spor Salonu toplantı odasında fikstür çekiminin yapıldığını, bölge birinci ve ikincilerinin karşılaşacağı müsabakalara toplam 9 takımın katıldığını söyledi. Kutlu, 4 gün sürecek olan müsabakalar sonunda dereceye giren ilk dört takımın Haziran ayında Çanakkale'de gerçekleştirilecek Türkiye şampiyonasına gideceklerini belirtti.
Çanakkale İÇDAŞ, 35 Albatros Spor, Manisa Kocatürk Koleji, Karadeniz Ereğli Belediye, Antakya Güney Gençlik, Abdullah Gül Üniversitesi, Ordu Meçhul Asker Ortaokulu, Trabzon Pota Bordo Mavi, Batman Özel İdare Gençlerbirliği takımlarının mücadele edeceği karşılaşmaların Menderes Spor Salonu'nda gerçekleştirileceğini ifade eden Kutlu, "Gelen takımlarımıza Adana konukseverliğini göstereceğiz"
diye konuştu.