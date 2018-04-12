Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Potada büyük heyecan başladı

Potada büyük heyecan başladı

Giriş Tarihi: 12.4.2018
Potada büyük heyecan başladı
U15 Kızlar Anadolu Bölgeler Final Karşılaşmaları 'da başladı. Basketbol Federasyonu İl Temsilcisi Abdullah Kutlu, Menderes Spor Salonu toplantı odasında fikstür çekiminin yapıldığını, bölge birinci ve ikincilerinin karşılaşacağı müsabakalara toplam 9 takımın katıldığını söyledi. Kutlu, 4 gün sürecek olan müsabakalar sonunda dereceye giren ilk dört takımın Haziran ayında Çanakkale'de gerçekleştirilecek Türkiye şampiyonasına gideceklerini belirtti.
Çanakkale İÇDAŞ, 35 Albatros Spor, Manisa Kocatürk Koleji, Karadeniz Ereğli Belediye, Antakya Güney Gençlik, Abdullah Gül Üniversitesi, Ordu Meçhul Asker Ortaokulu, Trabzon Pota Bordo Mavi, Batman Özel İdare Gençlerbirliği takımlarının mücadele edeceği karşılaşmaların Menderes Spor Salonu'nda gerçekleştirileceğini ifade eden Kutlu, "Gelen takımlarımıza Adana konukseverliğini göstereceğiz" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Potada büyük heyecan başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN