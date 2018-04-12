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Raketler kupaya doydu

Giriş Tarihi: 12.4.2018
Raketler kupaya doydu
Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Senyör Hafta Sonu Tenis Turnuvası sona erdi. İstanbul, Ankara, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Konya, Kayseri, Erzurum ve Mersin'den 80 sporcunun katıldığı turnuva, 9 kategoride yapıldı. 3 gün süren müsabakalar sonucunda dereceye girenler belli oldu. Turnuvada İlkim Tahinci, Yasemin Fidan, Serpin Gizir, Dilara Aral, Nejla Bayıroğlu, Sevim Evecen, Gülin Gali, İncihan Yengüner, Ferhat Akkaya, Emre Demirbağ, Cuma Durgun, Cengiz Tan, Ferhat Karakütük, Mehmet Aytekin, Aykut Tekin, Fikret Arpaç, Metin Kamiloğlu, Levent Alpaltaş dereceye girdi. Mersin Tenis, Yelken ve Yüzme Kulüp Başkanı Ahmet Atakan sporculara kupalarını verdi.
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Raketler kupaya doydu
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