Şampiyonlar belli oldu Okullar Arası Yıldız Kız ve Erkekler Hentbol Müsabakaları sona erdi. 37 okulun katıldığı müsabakalar sonunda kızlarda Adasokağı erkeklerde ise Dervişler Ortaokulu şampiyon oldu

Giriş Tarihi: 12.4.2018