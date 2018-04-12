Şampiyonlar belli oldu

Adana
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği Okullar Arası Yıldız Kızlar ve Erkekler Hentbol İl Birinciliği tamamlandı. Müsabakalar sonunda kızlarda Adasokağı, erkeklerde ise Dervişler Ortaokulu Adana şampiyonu oldu. Nihat Geven Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 37 okul katıldı. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Seyhan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hamit Yıldırım, Okul Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır, Adasokağı Ortaokulu Müdür Yardımcısı Hüseyin Keskin ve müsabakaya katılan okulların beden eğitimi öğretmenleri tarafından verildi. DERECEYE GİRENLER
Yıldız Erkeklerde Mehmet Akif Ortaokulu ikinci, Ömer Kanaat Bilen Ortaokulu üçüncü, İnkılap İmam Hatip Orta Okulu dördüncü olurken, Yıldız Kızlarda Nuri ve Zekiye Has Ortaokulu ikinci, Gazi Ortaokul üçüncü, Şehit Yılmaz Bozkurt Ortaokulu dördüncülüğü elde etti. Dereceye giren takımlar sevinçlerini tribünlerle paylaştı.