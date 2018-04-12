Savruk Şelaleleri yeni sezona hazır

Kahramanmaraş
'ın turizm alanlarının çoğaltılması ve bu alandaki potansiyelin geliştirilmesi amacıyla Dulkadiroğlu Belediyesi'nin başlattığı çalışmalar devam ediyor. Doğal güzellikleriyle dikkat çeken bölgenin bu yönünün ön plana çıkarılması için Dulkadiroğlu Belediyesi Savruk Şelalelerini turizmin hizmetine sundu. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği şelaleleri sezona hazırlayan belediye, yapılan çalışmaların tamamlandığını bildirdi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, "Ülkemizin ve Kahramanmaraş'ımızın en önemli turizm potansiyeli olan Ilıca bölgemizdir. Ilıca bölgesine yakın ilçemiz sınırlarına ait olan bir doğa turizmine kazandırmayı hedeflediğimiz bir alanımız mevcuttur. Savruk Şelaleleri'nin bulunduğu bu alanda bizler çalışma yaparak doğa turizmine kazandırdık. Ekiplerimiz o bölgenin düzenli olarak temizliği yapıyor ve gelen misafirlerin daha güzel bir ortama kavuşması için çalışıyor."