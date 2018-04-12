Seke seke adliyeye

Kendilerini polis, savcı olarak tanıtıp vatandaşları korkutarak milyonlarını dolandıran ve Adana
merkezli "Son Alo" adlı operasyonla büyük darbe vurulan 1'i kadın 60 kişilik dolandırıcılık şebekesi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adliyeye çıkarılışları sırasında uzun kuyruklar oluşturdu. Alçılı ayağıyla polisin kolunda seke seke otobüse bindirilen bir şüpheli dikkat çekti. Polis operasyonla vatandaşın 14,4 milyon lirasının çalmasının önüne geçti. 3 AY TEKNİK TAKİP
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, kendilerine polis ve savcı süsü vererek, telefonla ulaştıkları vatandaşları milyonlarca lira dolandıran sahtekarların yakalanması için düğmeye bastı. Söz konusu dolandırıcıları tam 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alan polis, delillerin toplanmasının ardından 5 Nisan'da operasyon için düğmeye bastı. 750 POLİSLE OPERASYON
Adana merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Gaziantep, Edirne, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa'da önceden belirlenen 73 ayrı adrese şafak vakti 750 polisle şok baskınlar gerçekleştirildi. 'Son Alo' adı verilen operasyona havadan polis helikopteri, karadan da özel harekat ekipleri destek verirken, hakkında yakalama kararı bulunan 67 kişiden 60'ı gözaltına alındı. Operasyonda 2 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 50 mermi, 1 astsubay üniforması, 2 telsiz, 3 pos cihazı, 20 bilgisayar, 48 cep telefonu, 6 tablet, çeşitli GSM şirketlerine ait 200 adet SIM kart, 13 taşınabilir bellekle birlikte 10 bin lira da nakit para ele geçirildi. Dolandırıcıların astsubay üniformasını köylerde kullandığı saptandı. Dolandırıcıların ellerindeki telsizle de kendi aralarında konuşma yapıp, inandırıcılıklarını pekiştirmeye çalıştıkları öğrenildi. 237 KİŞİ HEDEFTE
Dolandırıcıların bu yöntemle 3 ayda 252 vatandaşa ulaştığı ancak polis teknik takipte olduğu için vatandaşların dolandırılmasının önüne geçildiği öğrenildi. Polisin bu yöntemle 237 vatandaşın 14 milyon 400 bin lirasını kurtardığı ortaya çıktı. Emniyetteki sorgularının ardından dolandırıcılar uzun kuyruklar oluşturularak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin arasında yer alan ve ayaklarından rahatsız olan bir şüphelinin, polisin yardımıyla seke seke otobüse gitmesi dikkat çekti.