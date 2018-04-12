Seyhan’da 32 derslikli İmam Hatip yapılacak

Adana
'nın Seyhan ilçesinde bulunan Uçakalanı Mahallesinde 32 derslikli İmam Hatip yapımı ile ilgili protokol Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında imzalandı. Valilik toplantı salonunda yapılan protokole Demirtaş'ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni ile hayırseverler Mustafa Namlı ve Ahmet Namlı katıldı. Vali Mahmut Demirtaş, Uçakalanı Mahallesi'nde derslik açığını giderecek protokolün, bölgeye ve kente hayırlı olmasını dileyerek hayırseverlere teşekkür etti.