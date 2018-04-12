TSYD’den Mehmetçik Vakfı’na bağış yapıldı

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana
Şubesi'nin Portakal Çiçeği Karnavalı'nda açtığı standın geliri vatan uğruna canlarını veren Mehmetçikler için Mehmetçik Vakfı Adana Temsilciliği'ne bağışlandı. Üç gün süresince elde edilen gelir makbuz karşılığında temsilciliğe teslim edildi. Dernek üye eşlerinin hazırladığı ürünlerin satışından elde edilen 2 bin 680 TL, TSYD Şube Başkanı Kurtul Çakın ve Asbaşkan Hasan Hüseyin Türk tarafından vakfın Adana temsilciliğinde görevli idari işler uzmanı Müride Bircan'a verildi. Çakın, anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını, karnaval süresince kurulan stanttan alışveriş yaparak katkı sağlayan duyarlı vatandaşlara teşekkür ettiklerini söyledi.