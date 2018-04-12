Türkiye küresel dengeyi sağlıyor

Hasan Kalyoncu Üniversitesi
(HKÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü tarafından organize edilen 360 Talks programı Küresel Ticaret Savaşları paneli, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay'ın katılımıyla gerçekleşti. HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki panel HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Edibe Sözen'in moderatörlüğünde yapıldı. KÜRESEL AKTÖR
Prof. Dr. Emine Nur Günay, "Serbest ticaret refah düzeyini arttırır. Bu sadece ekonomik göstergede değil, sosyal göstergede de refahın artması demektir. Ne kadar korumacı politika uygular ve ne kadar içe kapanırsanız, küresel ticaret savaşına neden olacak yöntemleri uygularsanız sosyal refah düzeyiniz o kadar düşer" dedi. Ufuk turu yaparak olayların nereden nereye geldiğini katılımcılarla paylaşan Günay, küresel dengeyi sağlayan ülkelerin içinde Türkiye'nin de olduğunun altını çizdi.