Yayladağı’nda şiirler yarıştı

Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek ve moral vermek amacıyla Hatay
'ın Yayladağı ilçesinde düzenlenen, 'Malazgirt'ten Afrin'e' konulu şiir yarışması sonuçlandı. Yarışmaya Erzurum, Sivas, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adana, Ağrı ve Hatay gibi illerden çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Ödül töreni Yayladağı Belediyesi çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleşti. Belediye Başkanı Mehmet Kalkan yarışmaya yoğun ilgi gösterildiğini belirtti. İlçede bu yıl 4. kez şiir yarışması yapıldığını belirten Kalkan, "Geleneksel hale getirdiğimiz şiir yarışmamıza Türkiye'nin birçok ilinden katılım sağlandı. Zeytin Dalı Harekatındaki askerlerimiz için gerçekleştirdiğimiz şiir yarışmasına 167 şiir gönderildi. İçimizi ısıtan şiirler geldi" dedi.