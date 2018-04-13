2 yıldır firari olan hükümlü yakalandı

Adana
'da
12 yıl önce balkon ışığını açık bıraktığı için kendisiyle tartışan ev sahibini ve bir oğlunu yaralayıp diğer oğlunu ise öldürdüğü için 24 yıl 8 ay hapis cezası aldıktan sonra 2016 yılında cezaevinden kaçan hükümlü polis tarafından yakalandı. Önder Altınyüzük, 2016'da Dalaman Cezaevi'nden firar etti. Yakalanması için 81 ile talimat gönderildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlünün Adıyaman'dan Adana'ya gelip gittiği bilgisine ulaştı. Yenidoğan Mahallesi'nde bir akrabasına evinde saklandığını tespit eden polis, Altınyüzük'ü gece eve geldiği sırada yakaladı.