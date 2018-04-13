ADASO’da ikinci Zeki Kıvanç dönemi

Adana
Sanayi Odası'nda (ADASO) seçim süreci tamamlandı, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Zeki Kıvanç, Meclis Başkanlığı'na da İsrafil Uçurum yeniden seçildi. ADASO Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri ile TOBB Genel Kurul Delegeleri'nin belirlendiği seçimlerde, 48 Meclis Üyesinin tamamı oy kullandı. Tek liste ile gidilen seçim sonucu, Zeki Kıvanç oyların tamamını alarak Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi. ADASO
Başkanı Zeki Kıvanç, Adana sanayicileri olarak daha çok üretmek, istihdam yaratmak ve ihracat yapmak zorunda olduklarını belirterek, "Adana sanayisini hak ettiği yere getirmek için var gücümüzle çalışmalıyız. Bu bir bayrak yarışıdır. İnşallah almış olduğumuz bu bayrağı daha ileri noktalara taşıyacağız. Bizden sonra görev alacak arkadaşlarımıza, daha nitelikli ve daha kuvvetli bir sanayi ve Oda bırakmak en büyük hedefimizdir" diye konuştu. PROJELER YOLDA
Sanayicilerin temel sorunları olan ihracat, nitelikli eleman, verimlilik, ar-ge, üniversite- sanayi işbirliği anlamında çok önemli projeleri olacağını ifade eden Kıvanç, "Bunları ancak bir olduğumuz, beraber olduğumuz, planlı ve programlı şekilde hareket ettiğimiz sürece hayata geçirebilir ve özlenen Adana sanayisine kavuşabiliriz. Birlikten güç, güçten refah yaratan bir Adana için, tarımıyla, sanayisiyle, turizmiyle Türkiye'ye örnek olacak bir Adana için, birlikte hareket etmeye, tek olmaya devam edeceğiz" dedi.