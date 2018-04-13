Ambargocu başkana Silifkelilerden tepki

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden giden partilileri, Mehmetçiğin yanında poz veren sanatçılara ambargo uygulamaya başladı. CHP'li Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Afrin zaferi sonrası Hatay'a giderek Mehmetçiğe moral veren sanatçılardan biri olan Fettah Can
'ın 13 Mayıs'ta Silifke'de vereceği konseri iptal etti. Mustafa Turgut, bu kararıyla tepkilerin hedefi oldu. Silifkeliler, "Belediye başkanı sanatçılara ambargo koyup ayrımcılık yapıyor. Bu bir skandal olmasının ötesinde Silifkelilere hakarettir. Başkan Mustafa Turgut'u kınıyoruz. Fettah Can'ın konser vermesini istiyoruz" dediler. KABUL EDİLEMEZ
CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un skandal kararının ardından bir açıklama yapan AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mustafa Çetin, değerli sanatçılarımızın, CHP zihniyetiyle bir ambargoya uğraması kabul edilir bir şey değil. Belediye Başkanı Mustafa Turgut bu tavrıyla sanatçıları cezalandıracağını düşünüyorsa yanılıyor. Bu yapılan Silifke halkını cezalandırmaktır. Silifkeliler, ülkenin birliğini temsil eden sanatçılarla kucaklaşmayı hak ediyor" diye konuştu. MİLLİ DURUŞ VURGUSU
İlçe Başkanı Mustafa Çetin şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın da bulunduğu cephedeki askere moral vermek için giden sanatçılarımıza, CHP'li belediyelerin bu gerekçelerle baskı uygulaması demokrasiye, fikir hürriyetine ve kişisel özgürlüklere aykırıdır. Bu tür hareketlerle Türk ordusunun ve sanatçılarımızın polemik konusu yapılmasını esefle kınıyorum. Bizler milli duruşumuzu bu tür provokasyonlara karşı ilelebet sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.