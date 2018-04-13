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Gercüş'te resim ve Ebru kursu açıldı

’ın Gercüş ilçesinde Dicle Anadolu Lisesi Okulu tarafından resim ve Ebru kursu açıldı.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 14:39 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 15:02
Batman Gercüş'te resim ve Ebru kursu açıldı

Gercüş Dicle Anadolu Lisesi tarafından açılan resim ve Ebru kursu gençlerin yoğun ilgisini görüyor. Kurslar sayesinde öğrenciler hem boş zamanlarını güzel bir şekilde değerlendiriyor hem de streslerini atıyor. Resim Kursu Öğretmeni Yasin Mutlu;

-"Gençler kendi çalışmalarını başka insanlara gösteriyorlar ve bundan mutlu oluyorlar. Onların mutlu olması bizi de mutlu ediyor. Belki aralarında birisi geleceğin sanatçısı olacak yani o yüzden onlara bu ortamı hazırladık gerekli olan malzemeleri sunduk motive ettik, teşvik ettik ve güzel çalışmalarına imkan sağladık onlarda bizleri mahcup etmediler ellerinden geldiği kadar her alanda ebru sanatında olsun, yağlı boya çalışmalarında olsun baskı çalışmalarından olsun Türkiye standartların belki de üstünde güzel bir sergi açmaya gayret edeceğiz" dedi.

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Batman Gercüş'te resim ve Ebru kursu açıldı
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