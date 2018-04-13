Dolandırıcılık şüphelisi 41 kişi tutuklandı

Adana
merkezli 10 ilde yapılan telefonla dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen
60 kişiden 41'i tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, aradıkları vatandaşlara kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp korkutarak yüz binlerce liralık dolandırıcılık yapan 1'i kadın 60 kişilik şebeke Adana merkezli 'Son Alo' operasyonuyla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından dolandırıcılar önceki gün Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 41'i tutuklandı, 19'una ise kontrol şartı uygulandı. Operasyonda polis 250'ye yakın kişinin yaklaşık 14, 4 milyon TL'sini kurtarmıştı.