Gaziantep Şahinbey’de modern yeraltı çöp toplama sistemleri

Şahinbey Belediyesi modern hizmet anlayışına bir halka daha ekleyerek, çöp konteynerlerini yer altına alarak, yenilikçi bir atılım daha yaptı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çöp konteynerlerini yer altına indirerek kötü kokuların, ve oluşabilecek hastalıkların önüne geçtiklerini belirterek;

-"İlçemizin uygun olan noktalarına yeraltı çöp toplama konteynerleri koyarak sokaklarda dolmuş taşmış çöp kutuları ve etrafına yayılmış kirlilikten kurtulmayı sağlıyoruz. Ayrıca çöplerin yer altında toplanması ile oluşabilecek sızıntıları, kötü kokuları, böcek ve sineklerin üremesi ve buna bağlı olarak virüs veya bakteri kaynaklı hastalıkların oluşması gibi sorunları ortadan kaldırıyoruz. Yeraltı çöp konteynerlerinin yüzeyde görünen kısmı estetik görünümüyle yaşam alanlarının güzelliğine katkı sağlarken yerden tasarruf da sağladığı için sokaklarda yaya ve araç geçişlerini kolaylaştırmaktadır. Çöp toplama araçlarında çalışan personellerimize modern yeraltı çöp toplama sistemiyle herhangi bir kirliliğe maruz kalmadan hijyenik ve iş güvenliği açısından daha iyi bir ortamda çalışma olanağı sağlamış bulunuyoruz" dedi.