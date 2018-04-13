‘Girişimciliğe bir ortakla başlayın’

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu
, öğrencilerin üniversitede işin teorisini öğrendiklerini, pratiğini işyerinde, hayatın içerisinde öğrenerek mesleklerinde gelişebileceklerini söyledi. Konukoğlu, yeni girişimcilerden yanlarına mutlaka işi bilen küçük bir ortak almalarını, bunu yaptıkları taktirde daha da başarılı olacaklarını belirtti. Uludağ Üniversitesi İktisat Topluluğu'nun düzenlediği Youth Ekonomic Forum 18'de öğrencilere iş ortamının çok zorlu bir süreç olduğunu anımsatan Konukoğlu, "Okul yıllarınızı en güzel döneminiz olarak hatırlayacaksınız. İş yaşamı çok zorlu ve çetin. İş görüşmesi yapmaya giderken bunu hiç unutmayın" uyarısında bulundu. İLK ADIM ÖNEMLİ
Öğrencilerin, girişimci olmak isteyenlere önerilerini sormaları üzerine, işi bilenlerin yanında küçük ortak olarak girişimciliğe adım atmaları çağrısında bulunan Konukoğlu, "Nerede girişim yapılmalı" sorusuna, "Girişimcinin dili olmaz. Eğer o ruha sahipseniz, dünyanın neresinde olursa olsun girişimci girişimcidir" değerlendirmesini yaptı.