Haliliye’de öğrenciler deneme sınavı yapıldı

Geleceğin teminatı olan gençlerin eğitim çalışmalarına katkılar sunmak amacıyla çeşitli işbirlikleriyle çalışmalar yürüten Haliliye Belediyesi, ilçe genelindeki 64 ortaokulda öğrenim gören 5 bin 800 8'inci sınıf öğrencisine yönelik seviye tespit sınavı düzenledi. İlki 12 Ocak 2018'de düzenlenen sınav öncesinde Belediye Başkanı Fevzi Demirkol da, sınavın yapıldığı okullardan olan Bahçelievler Ortaokuluna gitti. Burada Okul Müdürü Fahri Merde tarafından karşılanan Demirkol, sınava girecek öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilere, okumanın ve eğitimli bir neslin önemi noktasında öğütlerde bulunan Demirkol, geleceğin teminatı olan gençlerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Sınava giren tüm öğrencilere başarılar dileyen Fevzi Demirkol, "Haliliye Belediyesi olarak geleceğimizi temin edecek, koruyacak olan gençlerimiz bizim için çok önemli. Bu gençlerimizin, bilgi çağında en iyi şekilde yetişmesini sağlamak istiyoruz. Gençliğimizin eğitimde, sporda, milli ve manevi değerlerimizi öğrenmelerini ve yaşamalarını istiyoruz. Haliliye Belediyesi olarak eğitim camiamızın her zaman emrinde, yanında, hizmetinde olduk ve olmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin eğitimi için okullarımızın yapmış olduğu çalışmalara, Haliliye Belediyesi olarak destek sağlamaktayız. Haliliye İlçemizde, 64 okulda 5 bin 800 öğrencimizin katıldığı deneme sınavı gerçekleştirdik. Bu sınavlarla, gençlerimizin bilgi seviyelerini girecekleri sınav öncesinde öğrenmelerini amaçlıyoruz" dedi.

"GENÇLİK MERKEZİMİZİN İNŞAATI DEVAM EDİYOR"

Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, gençler için Osman Gazi Mahallesinde yapımını devam ettirdiği gençlik ve kültür merkezinin inşaatının da devam ettiğini hatırlatarak, "Gençlerimizin geleceği için, sağlık bir nesil yetişmesi için gençlik merkezimizin inşaatı devam ediyor. Bu merkezimizde kızlarımıza ayrı, erkeklerimize ayrı havuzlar yer alacak, çeşitli spor alanları olacak. Kütüphane, sınıflarımız, eğitim ve iş atölyelerimiz ile konferans salonlarımız merkezimizde yer alacak. Gençlikle ilgili çalışmalarımız ileriki günlerde de devam edecektir" diye konuştu.