Hatay’da fuhuş çetesine darbe

Hatay
'da çalıştırma vaadiyle Fas'tan getirdikleri kadınlara cinsel saldırıda bulunup ardından fuhşa sürükleyen çeteye darbe vuruldu. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Hatay'da 17, İstanbul'da ise 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 4'ü kadın 18 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 bıçak, biber gazı, çok sayıda kondom, 8 bin avro, 4 bin 600 dolar, 9 bin 310 Türk Lirası, yabancı uyruklu kadınlar için düzenlenmiş ikamet izin başvuru formları, Fas'a ait kimlik belgesi ile ikamet izin kartları bulundu. 15 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından şüpheliler önce Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama, insan ticareti, nitelikli yağma, gasp ve cinsel saldırı' suçlarından adliyeye sevk edildiler. Suriye uyruklu kadın L.A., Fas uyruklu W.F. ile birlikte toplam 15 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 kişiye de adli kontrol uygulandı.