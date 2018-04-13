Şehir genelinde temizlik çalışması yapıldı

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehri baştan sona temizlemeye devam ediyor. Şehir merkezindeki sık aralıklarla yol, kaldırım, park, okul ve ibadet yerlerini yıkayıp, duvarlara ve duraklara yapıştırılan ilanları yerinden söken Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, rutin çalışmalarına da ara vermeden gerçekleştiriyor.

Cadde ve sokaklarda yaptığı çalışmaların yanı sıra alt ve üstgeçitleri, şehirlerarası otogarı da temizleyen ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini söyleyen belediye görevlileri, temiz bir Adıyaman için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Adıyaman Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.