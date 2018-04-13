Sırrıberk ARSLAN: Kandiliniz mübarek olsun

Bugün İslam alemi için en önemli günlerden, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in arşa (göğe) yükseldiği gece olan Miraç Kandili.
Ne yazık ki bugün Hz. Ömer'in gerçekleştirdiği ve yüzlerce yıl insanların barış ve huzur içerisinde birlikte yaşamalarını sağladığı İslam coğrafyasının pek çok yerinde kan ve gözyaşı akıyor.
Miracın yaşandığı bölgedeki mukaddes topraklarda insanlığı, barış ve huzuru yok eden zulüm ve haksızlıklar devam ediyor.
İslam düşmanlarının dört bir yandan hukuk, ahlak ve aklın almadığı, hiçbir inancın kabul etmeyeceği insanlık dışı uygulamaları ve yaptırımları yüzünden bugün hem birey, hem toplum, hem İslam alemi, hem de insanlık alemi olarak miraç değerlerine her zamankinden daha fazla muhtacız.
Çünkü sadece İslam dünyasının değil, bütün bir insanlığın yücelmesine ve yükselmesine engel teşkil edecek zalimlerin zulümlerini engelleyip önüne ancak Miraç değerleriyle geçilebilir.
Önceki gün Azez sınırında bir araya geldiğimiz bir grup arkadaştan biri, görevli olduğu Afrin, Doğu Guta
ve İdlip bölgelerinden geleli daha birkaç saat olmuştu. İdlib
, Afrin ile Doğu Guta bölgelerindeki binlerce kişinin mahrumiyet içerisinde ve çok zor şartlar altında hayatlarını idame ettirmeye çalıştıklarını, savaşın en büyük dramının Doğu Guta'da yaşandığını bizzat kendisinin şahit olduğu birkaç örnek vererek anlattığında inanın orada bulunan hepimizin yudumladığımız çaylar boğazımıza düğümlendi.
Bölgede yaşananları anlatırken gözleri yaşarıp, zaman zaman sesi düğümlenen bu yeni tanıştığım dosta mesleki alışkanlık mı, yoksa çok meraklı olmamdan mı bilmiyorum peş peşe sorduğum sorulardan sonra 'Nerelisin?' sorusuna verdiğim 'Kahramanmaraş' cevabı üzerine, "Siz Kahramanmaraşlı hemşerilerimle ne kadar onur ve gurur duysam az olduğunu bir kez daha anladım. Bölgeye gelen yardımların zulüm altındaki insanlara ulaşmasını sağlayan ekibin başında dost Kahramanmaraş var. Sizin Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde 300'den fazla tır yardım geldi. Allah başkandan ve Kahramanmaraş-lılardan razı olsun" dedi.
Ben de bu mübarek gece vesilesiyle başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatih Erkoç
olmak üzere mahrumlara, masumlara, yetimlere, öksüzlere sofrada bir atım tuz, bir parça ekmek de olsa katkıda bulunan tüm Kahramanmaraşlı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden.
Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, kandiliniz mübarek olsun Kahramanmaraşlı hemşerilerim.