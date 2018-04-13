Türkiye'nin en fazla nikah kayan belediyesinde kıyım son sürat

Şahinbey Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından 2017 yılında toplam 6 bin 890 çiftin nikahını kıyılarak, ülke genelinde 2017 yılında en çok nikah kıyan belediye olmuştu. 2018 yılında da bu ünvanı korumak isteyen belediyede nikah kıyım son hızla sürüyor.

BAŞKAN TAHMAZOĞLU NİKAH KIYDI

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi Evlendirme Memurluğunda vatandaşlarla bir araya gelerek çiftlerin nikahını kıydı. Nikah kıymak için bekleyen çiftlere evlilikle ilgili önemli bilgiler veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu;

-"Şahinbey Belediyesi olarak evlendirme rekorunu elimizde tutuyoruz. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 7 bin 000 kişinin nikahını kıyarak Türkiye'nin en fazla nikah kıyan belediyesi olduk. Şu anda evlenme sezonu olmamasına rağmen 2.000'e yakın nikah Şahinbey Belediyemiz tarafından kıyıldı. Biz, vatandaşlarımızın evlenmelerini teşvik ediyoruz. Ülkemizin genç bir nüfusa sahip olabilmesi için çiftlerimizin evlenip çocuk sahibi olması önemli. Şahinbey Belediyesi aynı zamanda Türkiye'de en fazla çocuk doğan ilçeye hizmet veriyor. Bu anlamda vatandaşlarımızı tebrik ediyoruz. Herkese mutluluklar diliyoruz. Evlilik Okulumuzla ve Hoş Geldin Bebek Projemizle evlenecek çiftlerimize eğitim verip, yeni doğan bebeklerin annelerine evlerinde eğitim veriyoruz. Böylelikle daha sağlıklı bir nesil ve daha sağlam bir aile yapısı oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.