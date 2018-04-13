Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Umre yerine Şanlıurfa'ya götürüldüler

Umre yerine 'ya götürüldüler

Elbistan'dan kutsal topraklara umre ziyareti için yola çıkan 68 kişilik kafile, Gaziantep ve ’da kısa süreli gezinin ardından, tekrar Elbistan’a getirildiler.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 09:26 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 09:28
Umre yerine Şanlıurfa'ya götürüldüler

Umreye gidemeyen vatandaşlardan bazıları ise Elbistan Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, şikayetçi oldu. Umre ziyareti için bir şirket ile anlaşan 68 kişilik kafile, kutsal topraklara gidemeden tekrar memleketlerine döndüler.

Kayseri merkezli bir hac ve umre organizasyon firması ile anlaşan 68 kişilik kafile, kutsal topraklara gitmek için Elbistan'dan yola çıktılar. Kayseri'den uçağa bineceklerini düşünen vatandaşlar, Gaziantep ve 'da gezdirildikten sonra tekrar Elbistan'a getirildiler. İki otobüsle yola çıkan kafile, otobüslerle Elbistan Emniyet Müdürlüğü önüne gelerek, firma yetkililerinden şikayetçi oldular.

Gaziantep ve Şanlıurfa gezisinin ardından dolandırıldıklarını düşünen vatandaşlar, yakınlarını arayarak kutsal topraklara gidemediklerini belirttiler. Kişi başı 690 dolar ücret ödeyen vatandaşlardan bazıları ise emniyet müdürlüğüne giderek, şikayetlerini dile getirdiler.
Elbistan'a gelen ve yakınları tarafından karşılanan bir vatandaş, "Bizi Kayseri'den uçağa bindireceklerdi. Daha sonra Şanlıurfa'yı gezdirip, öyle

Kayseri'ye gidileceğini belirttiler. Şanlıurfa'ya varınca bize, umre yolculuğunun yapılamayacağını söylediler. Biz kutsal topraklara gitmeyi arzu ederken, Balıklıgöl'ü gezip tekrar Elbistan'a geldik. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Firma yetkililerinden şikayetçi olduk" dediler.

Elbistan Emniyet Müdürlüğü önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, şikayetçi olmak isteyenler içeriye alınarak, tutanak tutuldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Umre yerine Şanlıurfa'ya götürüldüler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN