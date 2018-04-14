Basketbol şöleni

Gaziantep
'te Şehitkamil Belediye Başkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen 6. Geleneksel 23 Nisan Basketbol Kupası ve Minikler Şenliği, 26 farklı okul basketbol takımından 400'ü aşkın sporcu öğrencinin katılımıyla başladı. Parke üzerinde birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olacak basketbol kupasında 3 farklı grupta şampiyonluk mücadelesi verecek olan küçük dev adamlar ve potanın perileri, organizasyon süresi boyunca sürpriz oyunlar ve yarışmalarla keyifli bir o kadar da heyecan dolu anlar yaşayacak. İLGİ MEMNUN ETTİ
Organizasyonun startını ilk hava atışıyla veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, dev adamlara ve potanın perilerine müsabakalar öncesinde moral vermeyi de ihmal etmedi. Başkan Fadıloğlu, il genelinde farklı yaş gruplarında yapılan müsabaka sayısının artmasının çok önemli olduğunu ifade etti.