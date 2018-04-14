Büyükşehir’den dostluk maçı

Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü alt yapı sporcuları ile İsmail Kurtul İlkokulu 2-B sınıfı öğrencileri dostluk maçında bir araya geldi. İsmail Kurtul İlkokulu halı sahasında oynanan maç güzel görüntülere sahne oldu. Okul müdürü Kazım Bozkurt, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime ve spora yaptığı yatırımları takip ettiklerini ifade etti. Sporun dostluk ve kardeşlik olduğu inancıyla yola çıktıklarını ifade eden Müdür Yardımcısı Coşkun Tehçi ise, "Öğrencilerimizin böyle bir maça çıkmaları çok güzel oldu. Kaynaştılar. Bu tür faaliyetlerin hem çocuklarımızın hem de şehrimizin spor geleceği için çok iyi bir sonuç olacağı kanaatindeyim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.