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Demir yumruktan Mehmetçiğe destek

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 14.4.2018
Demir yumruktan Mehmetçiğe destek
Avrupa Boks Şampiyonu ile beraberindeki heyet Hatay Valisi Erdal Ata'yı ziyaret etti. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette konukları ile bir süre sohbet eden Vali Ata, "Hatay eski çağlardan bu yana insanların huzur içinde yaşadığı bir kent. Bütün inanç, kültür ve medeniyetler burada hoşgörü içinde yaşamaktadır. Medeniyetler beşiği Hatay'da sizleri ağırlamaktan mutluluk duydum" dedi. Vali Ata, başarının her zaman yanında olduklarını belirtti. Olimpiyat sporcusu Ali Eren Demirezen ise Zeytin Dalı Harekatı'na verdikleri desteği göstermek ve Mehmetçiğin başarısı için gönüllerinin onlarla beraber olduğunu belirtmek amacıyla geldiklerini belirterek Vali Ata'ya gösterdiği misafirperverlik ve kabulünden dolayı teşekkür etti. Görüşmenin sonunda konuğu Vali Ata'ya temsili boks eldiveni hediye etti.
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Demir yumruktan Mehmetçiğe destek
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