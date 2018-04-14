Erhan ÖZMEN: Gaziantep’e SABAH gelmiş hoş gelmiş

Gazetemizin değerli yazarları perşembe günü Gaziantep'teydi. Gaziantep "SABAH Gazetesi İl Buluşmaları
"
programının 6. durağıydı.
Kendilerine eşlik edemedim ve şehrimizin kültürel değerleri ve uluslararası rekabetteki konumunu tartıştıkları toplantıya katılamadım.
Çünkü yazarımız Şeref Oğuz
'un "Gaziantep için iyi olan Türkiye için de iyidir. Türkiye için iyi olacak her hamle, Gaziantep'i de zıplatacaktır
"
tespitinde
olduğu gibi
Gaziantep'in
zıplamasına
katkıda
bulunmaya
çalışıyordum. Turizm
Bakan Yardımcısı Hüseyin
Yayman'ın söylediği gibi gastronomi
diplomasisi yapıyordum.
Yemeğin sanata dönüştüğü bir kentin temsilcisi olarak ekibimle birlikte 12. Uluslararası Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı'ndaydık. Özmen Un olarak IBATECH 2018'deki standımızda ünlü şefler ile baklava ustalarımızla, başarılı kadınlarımızla, sanatla ve müzik ile Gaziantep'i anlatmaya çalışıyoruz.
Gaziantep'i koklayan, yaşayan ve güçlü kalemleri ile gördüklerini, yaşadıklarını, hissettiklerini tüm ülkeye anlatacak olan değerli SABAH yazarlarına teşekkür ediyorum. Yeni başkanlar yolunuz açık olsun
Geçen haftaki köşemde
Gaziantep'teki Oda ve Borsa
seçimlerinin ilk aşamasının
tamamlandığını söylemiştim. Hafta içerisinde seçimlerin ikinci aşaması yani başkanlık seçimleri de tamamlandı. Gaziantep'te tüm oda başkanlıklarında değişim yaşandı.
Gaziantep iş dünyasının duayenlerinden Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu koltuğunu Adnan Ünverdi'ye bıraktı ve kendisi Meclis Başkanlığı görevini üstlendi. Ticaret Odası'nda Başkanlık görevine Tuncay Yıldırım, Meclis Başkanlığına ise Hilmi Teymur seçildi. Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu Meclis Başkanlığını üstlenirken, yeni başkan Mehmet Akıncı oldu.
Tüm başkanları kutluyor ve Gaziantep için başarılı işlere imza atmalarını temenni ediyorum. Karkamış kapısı neden önemli?
Karkamış Gümrük Kapısı Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle 2 yıldır kapalıydı. Kapı tamamen yenilendi ve Cuma günü Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci tarafından hizmete açıldı.
Sürekli ihracat grafiğini yükselten Gaziantep için bu kapı Suriye'de yeniden huzur ve güvenin inşa edilmesinde, ekonomik hareketliliğin sağlanmasında büyük rol üstlenecek olan Gaziantep iş dünyası ile komşumuz arasında bir umut kapısı olacak.