Kamerayı kırınca yok ettik sandılar

Adana
'da 1 ton 400 kilogram ağrılığındaki asansör denge ağırlıklarını çalan 5 kişiden Serdar Keleş (19) ve Yusuf Keskin (18) yakalandı. Zanlıları, iş yerinin bahçesinde bulunan güvenlik kameralarını taşla kırarak imha ettiklerini sandıkları görüntüler ele verdi. Suçlarını itiraf eden zanlılar, tutuklanırken diğer 3 firari her yerde aranıyor. ELLERİYLE KAPADILAR
Olay merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi Tekel Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre; Serdar Keleş, Yusuf Keskin, Serdar Keskin, Samet Çiftçi ve Ercan İbiş hırsızlık yapmak için gündüz saatlerinde Mustafa Sekitmen'e ait iş yerinde keşif yaptı. Bahçede bulunan güvenlik kameralarına görüntü vermek istemeyen şüpheliler elleriyle yüzlerini kapattıktan sonra, taş atarak kamerayı kırdı. İNCELENMEYE ALINDI
Gece saatlerinde iş yerine giren 5 şüpheli 15 bin lira değerinde asansör denge ağırlıklarını çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı iş yerinin içinde bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Görüntüleri inceleyen ekipler, 5 kişinin sabah saatlerinde bir süre keşif yaptığını daha sonra kameraya taş attığını gördü. Polis, zanlıları tek tek teşhis ettikten sonra gerçekleştirdiği operasyonda Serdar Keleş ve Yusuf Keskin'i yakalayarak gözaltına aldı. Sorgularında suçlarını itiraf eden şüpheliler tutuklanırken, 3 zanlı her yerde aranıyor.