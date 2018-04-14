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Karşı şeride geçip aracın üzerine düştü

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 14.4.2018
Karşı şeride geçip aracın üzerine düştü
'ın Merkez Antakya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı. Kaza, Antakya Çevre Yolu Yeni Hastane Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Narlıca istikametinden Yeni Hastane istikametine giden Ahmet Biter'in kullandığı 33 BCL 38 plakalı otomobil önce orta refüjdeki elektrik direğine çarptı, ardından savrularak karşı yönden gelen, 01 MH 221 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kazada otomobilin sürücüsü Ahmet Biter araçta sıkıştı. Biter'i sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri güçlükle çıkarırken, sağlık ekipleri kalp masajıyla hayata döndürmeye çalıştı. Öte yandan diğer otomobilin ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu sürücüsü ve bir yolcu da sıkıştığı yerden çıkarılarak Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Ahmet Biter yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Karşı şeride geçip aracın üzerine düştü
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