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Kızkalesi’nde güvenlik önlemleri üst seviyede

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla harekete geçen Erdemli Kaymakamlığı, tatilcilerin gözdesi olan Kızkalesi’nde sorunsuz bir tatil için ‘Turizm ve Güvenlik’ konusunu masaya yatırdı

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 14.4.2018
Kızkalesi’nde güvenlik önlemleri üst seviyede
Yaklaşan yaz sezonu ile birlikte harekete geçen 'in Erdemli İlçesi Kaymakamı Avni Kula ve beraberindeki heyet Kızkalesi'nin sorunlarının masaya yatırarak, 'Turizm ve Güvenlik' konulu toplantı düzenledi. Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği tarafından Barbarossa Otel'de düzenlenen toplantıda Kaymakam Kula, "Kızkalesi turizmde Mersin'in dışa açılan kapısıdır. Burası için şikayette bulunma değil el birliği yapma zamanıdır" dedi.

TEDBİRLER ALINDI
Beraberindeki heyet ile birlikte esnafları da ziyaret eden Kaymakam Kula, yeni sezonun hayırlı olması dileğinde bulundu. Daha sonra sahilde incelemelerde bulunan Kaymakam Kula, tatilcilerin gözdesi olan Kızkalesi'nde yaşanan sorunları yakından bildiğini vatandaşın huzurunu bozacak her türlü olumsuz gelişmelerin önüne geçecek tedbirleri aldıklarını ifade ederek, "Vatandaşlarımızın tatillerini en iyi şekilde geçirmelerini sağlamak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
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Kızkalesi’nde güvenlik önlemleri üst seviyede
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