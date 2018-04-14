Kızkalesi’nde güvenlik önlemleri üst seviyede Yaz sezonunun yaklaşmasıyla harekete geçen Erdemli Kaymakamlığı, tatilcilerin gözdesi olan Kızkalesi’nde sorunsuz bir tatil için ‘Turizm ve Güvenlik’ konusunu masaya yatırdı





TEDBİRLER ALINDI

Beraberindeki heyet ile birlikte esnafları da ziyaret eden Kaymakam Kula, yeni sezonun hayırlı olması dileğinde bulundu. Daha sonra sahilde incelemelerde bulunan Kaymakam Kula, tatilcilerin gözdesi olan Kızkalesi'nde yaşanan sorunları yakından bildiğini vatandaşın huzurunu bozacak her türlü olumsuz gelişmelerin önüne geçecek tedbirleri aldıklarını ifade ederek, "Vatandaşlarımızın tatillerini en iyi şekilde geçirmelerini sağlamak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Yaklaşan yaz sezonu ile birlikte harekete geçen Mersin 'in Erdemli İlçesi Kaymakamı Avni Kula ve beraberindeki heyet Kızkalesi'nin sorunlarının masaya yatırarak, 'Turizm ve Güvenlik' konulu toplantı düzenledi. Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği tarafından Barbarossa Otel'de düzenlenen toplantıda Kaymakam Kula, "Kızkalesi turizmde Mersin'in dışa açılan kapısıdır. Burası için şikayette bulunma değil el birliği yapma zamanıdır" dedi.Beraberindeki heyet ile birlikte esnafları da ziyaret eden Kaymakam Kula, yeni sezonun hayırlı olması dileğinde bulundu. Daha sonra sahilde incelemelerde bulunan Kaymakam Kula, tatilcilerin gözdesi olan Kızkalesi'nde yaşanan sorunları yakından bildiğini vatandaşın huzurunu bozacak her türlü olumsuz gelişmelerin önüne geçecek tedbirleri aldıklarını ifade ederek, "Vatandaşlarımızın tatillerini en iyi şekilde geçirmelerini sağlamak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.