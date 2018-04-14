Medeniyetler kentinde ‘Şimdi Hatay Zamanı’

Medeniyetler beşiği Hatay
'ın tanıtım ve bölgede yaşanan gelişmelerin oluşturduğu olumsuz algıların yok edilmesi için, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hatay Valiliği 'Şimdi Hatay Zamanı' konulu bir sempozyum düzenledi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Hatay dinlerin, dillerin ve medeniyetlerin şehri, barışın şehri, kardeşliğin şehridir. Sen ben yok, biz varız diyen bir şehir" dedi. Reyhanlı'da yapılacak Kültür Han'ın 18 milyon liraya ihale edildiğini hatırlatan Hüseyin Yayman, "Kültür Hanı'nın temelini atıp yapımına başladık. Kırıkhan'a yapacağımız Kültür Han da 21 milyon liraya ihale edildi. Payas Kalesi'nin restorasyon çalışmaları başladı. Hatay'ın tanıtım filmini yaptık. 'Şimdi Hatay Zamanı' diyoruz. Hatay'ın kardeşlik zamanı diyoruz. Çünkü Hatay demek Türkiye demektir" şeklinde konuştu.
Antakya Ottoman Palace Otel'de düzenlenen sempozyumun ilk oturumuna SABAH yazarı Yavuz Donat, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe konuşmacı olarak katıldı. Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay'ın bilinirliğini artırmak için bu tür toplantıları daha çok düzenleyeceklerini söyledi. Yayman, Hatay Arkeoloji Müzesi'nin sergileme alanı bakımından Avrupa'nın en büyüğü olacağını vurguladı.