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Öğrencilerden Fetih Marşı

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 14.4.2018
Öğrencilerden Fetih Marşı
'in Erdemli ilçesinde, Milli İrade Ortaokulu öğrencileri Polis Haftası nedeniyle yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadele eden güvenlik güçlerimize destek ve moral vermek için mehter ve Fetih Marşı'nı söylediler. Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, okul idaresi ve 90 öğrenci katıldı. Milli İrade Ortaokulu Müzik Öğretmeni İlyas Akarsu yönetiminde öğrenciler mehter ve Fetih Marşı'nı melodika ile hem çalıp hem söylediler. Sunumun ardından öğrenciler hep birlikte "Kahraman ordumuza Erdemli'den sevgiler" diyerek el salladılar.
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Öğrencilerden Fetih Marşı
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