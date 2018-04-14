Osmaniye’nin masa tenisi şampiyonları

Okul Sporları Federasyonu, Osmaniye
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğünün birlikte organize ettiği okul sporları masa tenisi küçük kızerkek müsabakaları yapıldı. Bir hafta süren karşılaşmalara 27 okul takımı, 81 sporcu ile katıldı. Osmaniye Gençlik Merkezi Spor Salonunda gerçekleşen okul sporları masa tenisi küçük erkekler final müsabakalarının ardından yapılan ödül töreni ile sona erdi. Küçük kızlarda Osmaniye Mamure Ortaokulu birinci, Küçük erkeklerde ise Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu birinci oldu.