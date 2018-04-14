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Şöhretler stadın açılışında buluştu

Eski milli futbolcular Nihat Kahveci, Tuncay Şanlı ve şampiyon atlet Mikdat Sevler ile spiker Emre Tilev, Taşucu Stadı’nın açılışında buluştu

Giriş Tarihi: 14.4.2018
Şöhretler stadın açılışında buluştu
Eski milli futbolcular Nihat Kahveci, Tuncay Şanlı ve şampiyon atlet Mikdat Sevler ile spiker Emre Tiley, 'in Silifke ilçesinde yenilenen Taşucu Stadı'nın açılışındaki şöhretler maçında buluştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 milyon lira maliyetle yenilenen Taşucu Stadı'nın açılışı ve panel Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Panelde sporcular kariyerlerindeki başarıları anlatıp, gençlere nasıl iyi sporcu olabilecekleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Panelin ardından stadın açılışı yapıldı. Sahaya çıkan şöhretler aralarında dostluk maçı yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, stadın daha önce drenajının, tribünün olmadığını, çimin tamamen elden geçtiğini belirtti.
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Şöhretler stadın açılışında buluştu
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