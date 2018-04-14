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Yüz enjeksiyonları hem bilim hem sanat

Giriş Tarihi: 14.4.2018
Yüz enjeksiyonları hem bilim hem sanat
Dr. Suat Günsel Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Pertevniyal Bodamyalızade 'BOTOX Hakkında Her Şey' konulu seminerde yaptığı sunumda botulinum toksininin dermatolojide kozmetik ve tedavi amaçlı kullanım alanlarını, etkilerini ve yan etkilerini paylaştı. Yüz bölgesine uygulanan enjeksiyonların hem bilim hem de sanat olduğunu ifade eden Bodamyalızade, özellikle alın bölgesine yapıldığında kaş biçimini dramatik bir biçimde değiştirebileceğini ve bu nedenle uygulamaların uzman hekimler tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti.
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Yüz enjeksiyonları hem bilim hem sanat
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