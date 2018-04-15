10. Uluslararası Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu, Yakın Doğu Üniversitesi ile Türk Tarih Kurumu işbirliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başladı.2009 yılından itibaren her yıl deniz ticareti tarihi alanında gerçekleştirilen çalışmaların paylaşıldığı sempozyum serisinin bu yılki ana teması 'Doğu Akdeniz ve Kıbrıs' olacak. Sempozyumun açılış törenine, HP Gazimağusa Milletvekili Dr. Hasan Topal, Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Ali Efdal Özkul, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülden Cerit, Türk Tarih Kurumu temsilcileri, bilim insanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

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