Afrin şehitleri için hatıra ormanı oluşturuldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen 56 Mehmetçik anısına değişik türde 120 fidan dikildi. İlçe Orman İşletme Müdürlüğü ile Erdemli Kargıpınarı Anadolu Lisesi tarafından, Karahıdırlı Ömer tepesi mevkiinde hazırlanan fidan dikim törenine Afrin'de şehit düşen Anamurlu Astsubay Çavuş Hasan Kuş'un eşi Alime Kuş da katılarak askerler ve öğrencilerle birlikte fidan dikti. Silifke ve Erdemli Kaymakam Vekili Şevket Cinbir, "Fidan dikme etkinliğimize Anamurlu şehidimiz Hasan Kuş'un eşi de katılarak şehitlerimizin hatıralarının canlı tutulmasına katkı sundu" dedi.

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