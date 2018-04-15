Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Afrin şehitleri için hatıra ormanı oluşturuldu

şehitleri için hatıra ormanı oluşturuldu

Giriş Tarihi: 15.4.2018
Afrin şehitleri için hatıra ormanı oluşturuldu

'in Erdemli ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen 56 Mehmetçik anısına değişik türde 120 fidan dikildi. İlçe Orman İşletme Müdürlüğü ile Erdemli Kargıpınarı Anadolu Lisesi tarafından, Karahıdırlı Ömer tepesi mevkiinde hazırlanan fidan dikim törenine 'de şehit düşen Anamurlu Astsubay Çavuş Hasan Kuş'un eşi Alime Kuş da katılarak askerler ve öğrencilerle birlikte fidan dikti. Silifke ve Erdemli Kaymakam Vekili Şevket Cinbir, "Fidan dikme etkinliğimize Anamurlu şehidimiz Hasan Kuş'un eşi de katılarak şehitlerimizin hatıralarının canlı tutulmasına katkı sundu" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Afrin şehitleri için hatıra ormanı oluşturuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN