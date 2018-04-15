Ali Yeldan: Adana’yı uzlaşı kenti yapıyoruz

Uzlaştırma bürolarının devreye girmesiyle mahkemelerin yükünün önemli ölçüde azaldığını belirten Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, uzlaştırılan taraf sayısı bakımından Türkiye üçüncüsü olan Adana'yı birinci yapmak için çalıştıklarını söyledi. Başsavcı Yeldan, "Yaptığımız uzlaşmalarla toplumsal barış ve dayanışma örnekleri sergilenmiş, yüzlerce dosyada mağdurların zararı giderilmiştir" dedi. Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Başsavcıvekili Musa Ünel ile birlikte SABAH Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu'nu Turkuvaz Medya Tesisleri'nde ziyaret etti. Başsavcı Yeldan adaletin tesisi noktasında Cumhuriyet savcılarının kılı kırk yardığını belirtirken, uzlaştırma bürolarının da adliyelerin yükünü önemli ölçüde azalttığını söyledi. Ersin Ramoğlu da ziyaretlerinden dolayı Yeldan ve Ünel'e teşekkür etti.

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