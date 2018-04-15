Erdemli’de teknoloji zirvesi

Mersin Üniversitesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu (UTİYO) tarafından düzenlenen geleneksel "5. İşletmecilik ve Teknoloji Zirvesi 2018'' başladı. Erdemli Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törende konuşan UTİYO Müdürü Prof. Dr. Cemile Çelik, bu yıl 5'incisi düzenlenen işletmecilik ve teknoloji zirvesinin öğrencilerin hayata bakış açıları konusunda çok şey öğrendiğini söyledi.

'UZMAN KİŞİLERLE YAPILMALI'

Öğrencilerin gerek işletmecilik alanında gerekse bilişim sektöründe süregelen gelişmelerin takibini bizzat sektörün içinden gelen kişilerle de yapmasının önemli olduğunu kaydeden Çelik, "Bu yılki zirvemizde alanında uzman kişiler tarafından dijital dönüşüm, yapay zeka, multi disipliner bölümlerin dijital dönüşümde alacakları rol, siber güvenlik ve sızma testleri, kendi hayatının lideri ol, kariyerinize devlet desteği başlıklı sunumlar yer almaktadır'' dedi.