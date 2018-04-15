Gençlere ışık tut tular

İl buluşmaları kapsamında Gaziantep'e gelen Sabah Gazetesi'nin usta kalemleri Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin (HKÜ) konuğu oldu. Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ile Sabah Gazetesi'nin yirmi beş usta yazarı ve HKÜ öğrencileri katıldı.

GAZİANTEP'TE SABAH

'Gaziantep'te Sabah' sloganıyla şehre gelen yazarlar, üniversite öğrencileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Gençlerle sohbet edip kampüs havasının kültürünü tadan yazarlar, öğrenciler ile fikir alışverişinde bulundu. Gençlere tavsiyelerde bulunan yazarlar ekonomiden girişimciliğe pek çok önemli konuda birikimlerini aktardı. Kampüste bulunan Güneydoğu'nun ilk golf sahasını da ziyaret eden usta kalemler HKÜ'ye hayran kaldı. Ardından düzenlenen panelde Gaziantep'in potansiyel durumu ve gelecekteki yeri konuşuldu. Sabah Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Kerem Alkin moderatörlüğünde Gaziantep ele aldı. HKÜ Rektörü Tamer Yılmaz, "Üniversitelerin rekabetçi olması için Ar-Ge ve sosyal sorumluluk projeleri ile de bütünleşmesi gerekir. Şu anda geldiğimiz noktada üniversitelerin 3. nesil gerekliliklerine uyması ve patent, proje üretmesi gerekiyor" dedi. Uluslararası rekabet için inovatif ve proaktif olunması gerektiğini ifade eden Yılmaz, AR-GE ve girişimcilik ekosistemlerinden bahsederek kent ile üniversitenin iç içe olmasının önemle altını çizdi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Gaziantep'i konuşmaya gerek olmadığını, her yönüyle muhteşem bir kent olduğunu söyledi. Yayman, "Gaziantep girişimci diplomasisi, asırlardır gelen tecrübesi, zanaatkârlığı, esnaflığı ve insan kaynağı konusunda Gaziantep'le yarışmak mümkün değil. 2023 hedefinin yolu Gaziantep'ten geçiyor" dedi.