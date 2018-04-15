Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Mustafa Uğur’dan galibiyet aşısı

Mustafa Uğur’dan galibiyet aşısı

Giriş Tarihi: 15.4.2018

1.Lig'de bugün Tetiş Yapı spor ile zorlu bir maça çıkacak olan Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı. Elazığ Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak olan karşılaşmaya büyük önem veren teknik direktör Mustafa Uğur, galibiyet aşını oyuncularına yaptı. Uğur, "Bizim için çok önemli bir 90 dakika. Kazanıp yolumuza bakmak istiyoruz" dedi. Ligin sonuna yaklaştıkça futbolcuların üzerine yük bindiğini belirten Uğur, "Strese giriyorlar. Bu yüzden dikkatli hareket etmek zorundayız. Rakibimiz playoff mücadelesi veriyor. Karşılaşmaya asılacaktır. Bizde tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için çaba gösteriyoruz. Alacağımız üç puan bize hayat verecektir" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mustafa Uğur’dan galibiyet aşısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN