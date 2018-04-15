Mustafa Uğur’dan galibiyet aşısı

Spor Toto 1.Lig'de bugün Tetiş Yapı Elazığspor ile zorlu bir maça çıkacak olan Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı. Elazığ Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak olan karşılaşmaya büyük önem veren teknik direktör Mustafa Uğur, galibiyet aşını oyuncularına yaptı. Uğur, "Bizim için çok önemli bir 90 dakika. Kazanıp yolumuza bakmak istiyoruz" dedi. Ligin sonuna yaklaştıkça futbolcuların üzerine yük bindiğini belirten Uğur, "Strese giriyorlar. Bu yüzden dikkatli hareket etmek zorundayız. Rakibimiz playoff mücadelesi veriyor. Karşılaşmaya asılacaktır. Bizde tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için çaba gösteriyoruz. Alacağımız üç puan bize hayat verecektir" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU