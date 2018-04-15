Yalanı yüzünden cinayet işlenen kız çocuğuna dava

Adana'da kendisini hamile bıraktığını söylediği 17 yaşındaki Muhammet Reşit Yıldırım'ı babası öldüren 16 yaşındaki F.N.B., DNA sonucundan sonra yalan söylediğini itiraf etmişti. Mahkeme, cinayeti işleyen Emrah Bulut(33) varsayılan(Mefruz) tahrik altında öldürmekten 23 yıl hapse mahkum etmişti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda tutuklanan kız çocuğu hakkında "cinsel istismar" suçundan soruşturma başlatılan Muhammet Reşit Yıldırım'a "İftira" atmak suçundan 4 yıla kadar Adana 3. Çocuk Mahkemesi'ne dava açıldı.

TECÜVÜZ İDDİASI VE CİNAYET

Olay, 14 Ağustos 2017'de Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Anne ve babası boşanan ve velayeti babasında olan F.N.B.'nin 2 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Koruma altına alınan kız çocuğu, bebeğin babasının Muhammet Reşit Yıldırım olduğunu iddia etti. Cinsel istismar suçundan soruşturma devam ederken olayı öğrenen baba, klima tamir servisinde çalışan çocuğu araç içinde tabancayla öldürdü. 11 Ekim'de F.N.B.'nın bebeği kürtajla aldırıldı. Tutuklanan baba hakkında dava açılırken, öldürülen çocukla ilgili "Cinsel istismar" soruşturmasına takipsizlik kararı verildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma sonucunda tutuklanan F.N.B. adlı kız çocuğuna "İftira" suçundan 4 yıla kadar hapis istemi ile Adana 3. Çocuk Mahkemesi'ne dava açıldı. Savcı, Suça sürüklenen çocuğun, Muhammet Reşit Yıldırım'ın olayla hiçbir ilgisi olmamasına rağmen hakkında "Cinsel istismar" suçundan soruşturma başlatılmasına neden olduğu belirtti. Dava, 8 Mayıs'ta görülecek.

BABA EMRAH BULUT CEZA ALDI

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Emrah Bulut, eşinin ve kızının ifadeleri üzerine olayı gerçekleştirdiğini ileri sürerek" Kızımın başına gelenleri kendime yediremedim. Kızım da, annesi de Muhammet'i söyledi. Çok pişmanım. Kızımdan ve eşimden şikayetçiyim" dedi. Mahkemeye gelen DNA soncu bebeğin babasının ölen genç olmadığını ortaya çıkarınca, F.N.B.'den ' Erkek arkadaşım M.Ç'yi korumak için yalan söyledim' itirafı geldi. Mahkeme, babayı haksız tahrik indirimi ile 23 yıl hapse mahkum etti. Oğlunun iftiraya kurban gittiğini söyleyen Ali Yıldırım, cezanın az olduğunu belirterek, kararı temyiz edeceklerini söyledi.