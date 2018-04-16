2 çocuğunu öldüren anne hamile çıktı

Merkez Şehitkamil ilçesi Cerityeniyapan Mahallesi'ndeki evlerinde oğlu Mustafa (5) ve kızı Ayşe Karacalıoğlu'nu (3), 10 Nisan'da gece uyurken bıçaklayarak öldüren ve daha sonra terastan atlayarak intihar girişiminde bulunan Özlem Karacalıoğlu (23), tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlığı nedeniyle Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

Karacalıoğlu'nun burada yapılan tetkiklerinde 5 aylık hamile olduğu tespit edildi. Karacalıoğlu'nun çocuğunu doğurmak istediği öğrenildi.

Özlem Karacalıoğlu iki çocuğunu uyurken bıçaklayarak öldürmüş, daha sonra evin terasından atlayarak ağır yaralanmıştı. Karacalıoğlu, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.