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2 çocuğunu öldüren çıktı

'te cinnet getirip iki çocuğunu bıçaklayarak öldüren kadının olduğu anlaşıldı.

AA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 17:34 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 17:46
2 çocuğunu öldüren anne hamile çıktı

Merkez Şehitkamil ilçesi Cerityeniyapan Mahallesi'ndeki evlerinde oğlu Mustafa (5) ve kızı Ayşe Karacalıoğlu'nu (3), 10 Nisan'da gece uyurken bıçaklayarak öldüren ve daha sonra terastan atlayarak intihar girişiminde bulunan (23), tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlığı nedeniyle Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

Karacalıoğlu'nun burada yapılan tetkiklerinde 5 aylık olduğu tespit edildi. Karacalıoğlu'nun çocuğunu doğurmak istediği öğrenildi.

Özlem Karacalıoğlu iki çocuğunu uyurken bıçaklayarak öldürmüş, daha sonra evin terasından atlayarak ağır yaralanmıştı. Karacalıoğlu, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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2 çocuğunu öldüren anne hamile çıktı
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